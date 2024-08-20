Начался он вчера, 19 августа.

В областной столице проходит педагогический марафон, где более 30 учителей обсуждают итоги учебного года и делятся опытом. Начался он вчера, 19 августа. Об этом рассказали в Губернии-33.Ольга Серегина из Министерства образования подчеркнула важность единства в образовательном процессе и закупку государственных учебников. Юлия Карякина, учитель начальных классов, рассказала о методах вовлечения детей в учебу, включая использование специальных предметов для детей с инклюзией, таких как аэроболы и массажные пружинки.Также обсуждаются вопросы досуга. В Муромской школе № 20 успешно ставят спектакли уже 60 лет, что способствует живому общению и командной работе. Такие встречи педагогов способствуют росту среднего балла ЕГЭ в регионе. Марафон продлится до четверга и завершится встречей с губернатором Александром Авдеевым.