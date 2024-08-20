Мальчик переезжал дорогу по нерегулируемому переходу.

В понедельник, 19 августа, в районе дома № 19 на улице Мира во Владимире 14-летний подросток на электросамокате попал под колеса автомобиля Datsun on-DO. Об этом проинформировала Государственная автоинспекция города.Инцидент произошел приблизительно в 18:20, когда 39-летняя женщина, управляя Datsun, сбила мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.После происшествия мальчик получил травмы и был доставлен в детскую больницу для дальнейшего обследования. Врачи назначили ему амбулаторное лечение.