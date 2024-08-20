По обвинению в незаконном разглашении сведений, составляющих налоговую тайну, перед судом предстанет бывшая заместительница начальника одного из отделов УФНС России по Владимирской области.

По обвинению в незаконном разглашении сведений, составляющих налоговую тайну, перед судом предстанет бывшая заместительница начальника одного из отделов УФНС России по Владимирской области. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Следствие полагает, что гражданка с января по июнь текущего года передавала своему знакомому информацию о налоговых проверках, аннулированных декларациях и пр. Фигурантка на допросе пояснила, что таким образом хотела помочь своему приятелю.В настоящее время уголовное дело в отношении женщины передано в суд.