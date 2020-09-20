По состоянию на этот день на стационарном лечении находились 60 пациентов с ОРВИ

Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 19 сентября (среднетяжелые и тяжелые формы) – 334, больных с признаками внебольничной пневмонии – 21. По состоянию на этот день на стационарном лечении находились 60 пациентов с ОРВИ и 470 – с пневмонией.Департамент здравоохранения Владимирской области напоминает: если вы заболели или почувствовали себя плохо, воздержитесь от посещения поликлиники и вызовите врача на дом.(Фото:Pixabay)