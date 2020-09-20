В Петербурге стартовал III всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие 2020» .

В Петербурге стартовал III всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие 2020» . В форуме приняла участие и генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова. В деловой программе запланировано более 25 мероприятий.Светлана Мельникова поделилась опытом проектирования и воплощения ландшафтных зон музея-заповедника в Суздале. Там находятся четыре совершенно разных по историческому назначению и архитектурному ансамблю музейных комплекса. И в каждом случае необходимо было разрабатывать особую концепцию формирования территорий.Например, в концепции развития территории Спасо-Евфимиева монастыря плодотворной оказалась идея восстановления монастырского сада с аптекарским огородом, реализованная в начале текущего столетия в качестве экспозиции под открытым небом.генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника рассказала коллегам, что музейщики продолжают работать над концепцией развития всей территории монастыря, совершенствованием цветников, оформлением оград, обновлением кустарников. Есть планы восстановить вишневые монастырские сады. На других территориях музея-заповедника проводится аналогичная работа.(Фото: Владимиро-Суздальский музей-заповедник)