Осенью планируется потратить 120 млн рублей для развития крестьянско-фермерских хозяйств.

Во Владимирской области в 2024 году ожидают рекордного надоя молока. Об этом пишет Томикс33.Министра сельского хозяйства Владимирской области Олега Пугаева уточнила, что в 2023 году производители получили полмиллиона тонн сырого молока. Сейчас же этот показатель планируют увеличить.Кроме этого, руководитель отметила, что на весенние полевые работ из резервного фонда было выделено 45 млн рублей, осенью планируется потратить 120 млн рублей для развития крестьянско-фермерских хозяйств. Напомним, ранее мы писали, что