«Ростелеком» построил оптическую сеть связи для 300 домохозяйств микрорайона Энергетик города Владимир. Теперь жители могут пользоваться современными цифровыми услугами: высокоскоростным

«Ростелеком» построил оптическую сеть связи для 300 домохозяйств микрорайона Энергетик города Владимир. Теперь жители могут пользоваться современными цифровыми услугами: высокоскоростным доступом в интернет, мультимедийной платформой Wink, видеонаблюдением и другими. Современная сеть построена по технологии GPON , при которой оптическое волокно с высокой пропускной способностью прокладывается до квартиры или дома абонента. Для того, чтобы услуги стали