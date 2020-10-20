Её спасли прибывшие на место происшествия пожарные.

19 октября в 20:32 в МЧС региона поступил сигнал о пожаре в областном центре в многоквартирном жилом доме. Горела квартира №54 по адресу: улица Верхняя Дуброва, 43.«По прибытию на место пожарные установили, что у хозяйки на плите подгорела еда. Это вызвало сильное задымление», - пояснили в пресс-службе МЧС по Владимирской области.В результате происшествия пострадала 52-летняя женщина. Она отравилась угарным газом. На место прибыла бригада скорой помощи и госпитализировала её.К тушению пожара привлекались 5 единиц техники, 13 человек. Причины пожара выясняются.