Спасти ворота на Кремлёвской. В Суздале завершила работу выездная школа реставрации. Она объединила...

Спасти ворота на Кремлёвской. В Суздале завершила работу выездная школа реставрации. Она объединила молодых специалистов со всей страны. Каков результат исследований? Расскажет Мария Платанюк.Старинные ворота на Кремлёвской. С элементами барокко, классицизма и традиционными суздальскими декоративными элементами. Николай Корнилов из Вологды ведёт съёмку памятника с разных точек. Ворота обретут объём благодаря современным технологиям.Николай Корнилов, участник школы реставрации (г. Вологда):- Я делаю съёмку ворот и дома. Чтобы потом выдать чертежи в ЗД, чтобы потом ребята по ним всё вычертили.Молодые реставраторы из разных городов страны провели на объекте несколько дней. Ворота дома № 15 вновь выявленный памятник градостроительства и архитектуры регионального значения. Поставлены на охрану в 2017-ом.Сергей Макаров, главный конструктор общероссийской общественной организации "Союз реставраторов России":- По нему нет как таковой никакой информации в рамках исследований и проектов и поэтому в данном случае та работа, которую мы здесь выполняем, является научно-исследовательской, очень важной. От того, как мы её проведём, зависит дальнейшая судьба этого памятника.Выездная школа реставрации- совместный проект "Центра развития культуры и искусства "Ре-Старт" и Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия. Внимание к воротам удалось привлечь благодаря суздальскому отделению Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.Воротам на Кремлёвской больше двух веков. По словам реставратора Марии Пологовой, масштаб разрушений стал ясен на месте. Состояние - аварийное.Мария Пологова, архитектор-реставратор:- Оказалось, что здесь и бухтящая штукатурка, и вывалы кирпича, очень много трещин, гнилое дерево, ржавый металл. Тут полный набор всевозможных разрушений, деформаций, с которыми нам предстоит работать.Выездная школа "Ре-Старта" объединила 6 молодых реставраторов и инженеров. По словам научного руководителя Оксаны Хановой, результаты станут основой для разработки научно-проектной документации.Оксана Ханова, научный руководитель проекта, архитектор-реставратор третьей категории (г. Вологда):- Мы здесь и архитектурные обмеры сделаем и составим акт заложения шурфов. Максимально попробуем исследовать этот объект и предложить решение по его сохранению.Ворота на Кремлёвской специалисты называют значимым элементом городского благоустройства. Слепок старинного города, фрагмент его "большой мозаики". Студентка Анастасия Рыжова зарисовывает каждую деталь.Анастасия Рыжова, студентка ВлГУ:- Я подобных узоров не видела, однако, мне они кажутся достаточно классическими для Суздаля или Владимира.Разрешение на работы выдала Госинспекция. Документация по реставрации памятника может быть готова уже в декабре.Кремлёвская - одна из главных туристических улиц Суздаля. И молодые реставраторы надеются, что ворота дома № 15 в перспективе обязательно станут украшением улицы и в прямом смысле воротами в конец 18-ого- начало 19-ого столетий.Мария Платанюк. Александр Чунаев. "Вести-Владимир"