Спасти ворота на Кремлёвской. В Суздале завершила работу выездная школа реставрации. Она объединила...
Спасти ворота на Кремлёвской. В Суздале завершила работу выездная школа реставрации. Она объединила молодых специалистов со всей страны. Каков результат исследований? Расскажет Мария Платанюк.
Старинные ворота на Кремлёвской. С элементами барокко, классицизма и традиционными суздальскими декоративными элементами. Николай Корнилов из Вологды ведёт съёмку памятника с разных точек. Ворота обретут объём благодаря современным технологиям.
Николай Корнилов, участник школы реставрации (г. Вологда):
- Я делаю съёмку ворот и дома. Чтобы потом выдать чертежи в ЗД, чтобы потом ребята по ним всё вычертили.
Молодые реставраторы из разных городов страны провели на объекте несколько дней. Ворота дома № 15 вновь выявленный памятник градостроительства и архитектуры регионального значения. Поставлены на охрану в 2017-ом.
Сергей Макаров, главный конструктор общероссийской общественной организации "Союз реставраторов России":
- По нему нет как таковой никакой информации в рамках исследований и проектов и поэтому в данном случае та работа, которую мы здесь выполняем, является научно-исследовательской, очень важной. От того, как мы её проведём, зависит дальнейшая судьба этого памятника.
Выездная школа реставрации- совместный проект "Центра развития культуры и искусства "Ре-Старт" и Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия. Внимание к воротам удалось привлечь благодаря суздальскому отделению Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.
Воротам на Кремлёвской больше двух веков. По словам реставратора Марии Пологовой, масштаб разрушений стал ясен на месте. Состояние - аварийное.
Мария Пологова, архитектор-реставратор:
- Оказалось, что здесь и бухтящая штукатурка, и вывалы кирпича, очень много трещин, гнилое дерево, ржавый металл. Тут полный набор всевозможных разрушений, деформаций, с которыми нам предстоит работать.
Выездная школа "Ре-Старта" объединила 6 молодых реставраторов и инженеров. По словам научного руководителя Оксаны Хановой, результаты станут основой для разработки научно-проектной документации.
Оксана Ханова, научный руководитель проекта, архитектор-реставратор третьей категории (г. Вологда):
- Мы здесь и архитектурные обмеры сделаем и составим акт заложения шурфов. Максимально попробуем исследовать этот объект и предложить решение по его сохранению.
Ворота на Кремлёвской специалисты называют значимым элементом городского благоустройства. Слепок старинного города, фрагмент его "большой мозаики". Студентка Анастасия Рыжова зарисовывает каждую деталь.
Анастасия Рыжова, студентка ВлГУ:
- Я подобных узоров не видела, однако, мне они кажутся достаточно классическими для Суздаля или Владимира.
Разрешение на работы выдала Госинспекция. Документация по реставрации памятника может быть готова уже в декабре.
Кремлёвская - одна из главных туристических улиц Суздаля. И молодые реставраторы надеются, что ворота дома № 15 в перспективе обязательно станут украшением улицы и в прямом смысле воротами в конец 18-ого- начало 19-ого столетий.
Мария Платанюк. Александр Чунаев. "Вести-Владимир"