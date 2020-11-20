Итоговое сочинение 11-ти-классники напишут не раньше апреля. Такое решение согласовано Рособрнадзором и Минпросвещения России и одобрено на заседании Оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Итоговое сочинение 11-ти-классники напишут не раньше апреля. Такое решение согласовано Рособрнадзором и Минпросвещения России и одобрено на заседании Оперштаба по борьбе с коронавирусом. Напомним, что успешное написание итогового сочинения является для 11-ти-классников допуском к ЕГЭ. Как сообщают в Рособрнадзоре, в связи с ухудшением эпидобстановки написание итогового сочинения решили отложить. Если ранее утвержденной датой было 2