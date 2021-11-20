Как сообщают дорожники, движение на 152-м км трассы М-7 «Волга» в Лакинске восстановлено в штатном...

Как сообщают дорожники, движение на 152-м км трассы М-7 «Волга» в Лакинске восстановлено в штатном режиме. Напомним, на участке дороги в Лакинске Владимирской области произошло ДТП. Грузовой автомобиль, перевозивший негабаритный груз, задел им пролетное строение надземного пешеходного перехода. В результате конструкция упала на проезжую часть.В 17:40 дорожные службы убрали конструкцию перехода с дороги. Для ликвидации последствий задействовали восемь дорожных рабочих и пять единиц спецтехники, в том числе два крана и автовышку. По предварительной информации, перевозчик негабаритного груза отклонился от указанного в специальном разрешении маршрута движения через Кольчугино.ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород в ближайшее время определит сроки восстановления сооружения. Для пешеходов организуют временный наземный переход со светофором.