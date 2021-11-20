При этом Александр Александрович призвал подписчиков пройти иммунизацию.
Врио вице-губернатора Владимирской области Александр Ремига, который сначала привился, а потом ревакцинировался от коронавируса, подхватил опасную инфекцию. В соцсетях он рассказал, что 16 ноября ему поставили диагноз COVID-19.
Замгубернатора заверил, что легко переносит ковид. Во вторник и среду температура не поднималась выше 37.5. К концу недели госслужащий в дистанционном режиме. У пациента пропало обоняние.
При этом Александр Александрович призвал подписчиков пройти иммунизацию.
«Благодаря вакцинации заболевание проходит в крайне лёгкой форме», - добавил Ремига.
Напомним, что в первый раз он