Во Владимирской области перед судом предстанет водитель крана за причинение тяжкого вреда...

Во Владимирской области перед судом предстанет водитель крана за причинение тяжкого вреда несовершеннолетнему.Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области 39-летний житель Гусь-Хрустального района обвиняется в нарушение правил безопасности при ведении иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.По версии следствия, 3 мая он, загружая металла краном-манипулятором не предпринял мер для определения и обозначения знаками безопасности опасной зоны, в которой посторонним находиться запрещено. В зоне погрузки оказался несовершеннолетний. Выпавшим из ковша ломом металла его здоровью был нанесен тяжкий вред, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Гусь-Хрустальный городской суд.Фото https://www.pxfuel.com/