На прямой линии с президентом подвели итоги почти 3 миллионов обращений со всей страны. Владимирская область вошла в список регионов с самыми острыми вопросами по качеству жизни и защите
На прямой линии с президентом подвели итоги почти 3 миллионов обращений со всей страны. Владимирская область вошла в список регионов с самыми острыми вопросами по качеству жизни и защите прав жильцов. Главные проблемы региона: – пенсионное обеспечение; – доступность медицины; – транспортная доступность; – семья и дети; – доступность лекарств. Особое внимание уделили проблеме обманутых