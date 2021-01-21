Пациенты старшего возраста и люди с хроническими заболеваниями тяжелее всех переносят заболевание COVID-19, поэтому вакцинироваться им особенно важно. Об этом заявила главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы, главврач Инфекционной больницы № 1 Светлана Сметанина.

Пациенты старшего возраста и люди с хроническими заболеваниями тяжелее всех переносят заболевание COVID-19, поэтому вакцинироваться им особенно важно. Об этом заявила главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы, главврач Инфекционной больницы № 1 Светлана Сметанина.Таким пациентам чаще других нужна интенсивная терапия, они нередко попадают в отделение реанимации и на аппараты ИВЛ, уточнила специалист. Ослабленному хроническими заболеваниями организму трудно бороться с коронавирусом, объяснила Сметанина.Врач указала на важность вакцинирования людей из группы риска. "Также вакцинация особенно важна для тех, кто в силу своих профессиональных обязанностей контактирует с большим количеством людей и имеет высокие риски заразиться этой инфекцией", – цитирует Сметанину "Вечерняя Москва".Сделать прививку рекомендуется и пациентам с диабетом, отметил главный внештатный эндокринолог Департамента здравоохранения Москвы Михаил Анциферов. Страдающие этим заболеваниям тяжелее переносят многие болезни, в том числе COVID-19, предупредил специалист."У них поднимается сахар в крови и может развиться кома. Также повышается риск тяжелого течения ковида", – сказал Анциферов.Диабетики могут обезопасить себя от ненужных рисков. Специалист посоветовал им привиться отечественной вакциной от коронавируса "Спутник V". Она не повлияет на развитие диабета, но даст защиту от ковида и его последствий, подчеркнул Анциферов.Вакцинация от коронавирусной инфекции в Москве началась 5 декабря. Прививку уже сделали более 200 тысяч жителей столицы. Запись доступна на сайте mos.ru. Сделать прививку можно в поликлиниках и мобильных пунктах в .