Во Владимирской области прокуроры подвели промежуточные итоги борьбы со взяточниками и расхитителями. Только за пять месяцев этого года у коррупционеров арестовали активов на сумму более

Во Владимирской области прокуроры подвели промежуточные итоги борьбы со взяточниками и расхитителями. Только за пять месяцев этого года у коррупционеров арестовали активов на сумму более 200 миллионов рублей. Часть обвиняемых, чтобы смягчить участь, решила добровольно возместить ущерб. В итоге, по данным надзорного ведомства, в бюджет вернули 13 миллионов рублей. При этом прокуратура бьёт подчеркивает, что