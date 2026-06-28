Когда на место прибыли первые подразделения, пламя уже охватило частный жилой дом, гараж и хозяйственную постройку.

В деревне Погост Ковровского района днем 27 июня вспыхнул пожар. В 14:28 сигнал о ЧП поступил в дежурную смену МЧС по Владимирской области.Когда на место прибыли первые подразделения, пламя уже охватило частный жилой дом, гараж и хозяйственную постройку. Площадь возгорания достигла 249 квадратных метров. Спасатели оперативно взялись за дело — им удалось ликвидировать открытое горение.На тушении работают 14 сотрудников МЧС и 4 единицы техники. По предварительной информации, никто не пострадал.