Забыли что такое жить с горячей водой. На протяжении уже нескольких лет в семье Дягилевых из крана течёт чуть теплая вода. По нормативу температура горячей воды в многоквартирных домах

Забыли что такое жить с горячей водой. На протяжении уже нескольких лет в семье Дягилевых из крана течёт чуть теплая вода. По нормативу температура горячей воды в многоквартирных домах должна быть в пределах 65-70 градусов, однако жильцы вызывали экспертизу. Проведённые замеры показали, что реальная температура не превышает и 40-ка градусов. Поэтому, для того, чтобы элементарно