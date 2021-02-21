Областная столица приняла 39-ую Всероссийскую массовую лыжную гонку в парке «Дружба».

Областная столица приняла 39-ую Всероссийскую массовую лыжную гонку в парке «Дружба». В прошлом году в забеге участвовали больше 11 тысяч спортсменов. В этот раз количество мест было строго ограничено в связи с пандемией, а награждение проходило бесконтактным способом и без номинации «Самые опытные участники». Однако на спортивном духе любителей и профессионалов лыжного спорта ограничения не отразились. Люди приходили на лыжню целыми семьями, а полевую кухню им заменил горячий чай из термосов.В гонке сразу на трех дистанциях участвовал известный биатлонист Алексей Слепов. Для него это был дружеский забег. И уже традиционно среди спортсменов дистанции длиной в 10 км - первый заместитель главы горадминистрации Владимир Гарев.