Молодожены по дороге в церковь попали в аварию и прямиком отправились в рай на встречу с Богом.
- Мы так любим друг друга, и хотим все-таки пожениться, - просят молодожены у него.
- Вы тут первые с такой просьбой, - сказал Бог и исчез на три недели. Через три недели он появился со священником, который их и повенчал. А молодожены опять недовольны:
- Так, вроде, в раю ни к чему брак. А нельзя ли развестись?
- Не морочьте мне голову! Я три недели потратил, чтобы найти в раю хоть какого-нибудь священника! Вы хоть представляете, сколько времени потребуется, чтобы найти в раю адвоката?!
еще анекдот!