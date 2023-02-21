Дорожники пообещали восстановить поломанный забор пенсионерки из деревни Бабаево Собинского района. В ДСУ-3 отреагировали на наш материал о проблеме местной жительницы. Пожилая женщина

Дорожники пообещали восстановить поломанный забор пенсионерки из деревни Бабаево Собинского района. В ДСУ-3 отреагировали на наш материал о проблеме местной жительницы. Пожилая женщина обратилась к нам просьбой о помощи пару недель назад. Дело в том, что забор ее частного дома регулярно повреждает спецтехника во время уборки снега. В последний раз глыбы льда свалили прямо на