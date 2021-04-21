Это проект активистов фонда помощи брошенным животным Дорога добра.

Это проект активистов фонда помощи брошенным животным "Дорога добра".На участке площадью 2 га по трассе на Юрьев-Польский разместят теплые вольеры, площадку для выгула, зоны для щенков и для кошек, кухню, домик для сотрудников.В первых постройках уже в мае появятся хвостатые постояльцы. Решено ограничить их количество сотней.Делу можно помочь деньгами, стройматериалами или приняв участие в строительстве.Кроме того, приюту нужны ведра, кастрюли, тряпки, корма для животных, ошейники, поводки и так далее. Подробная информация .Фото