Поздравляю всех владимирцев с тем, что у вас есть такой фестиваль и такой оркестр.

Член Совета по культуре и искусству при Президенте, пианист-виртуоз, близкий друг владимирского губернаторского симфонического оркестра в Центральном выставочном зале «Манеж» сегодня слушал послание Владимира Путина Федеральному собранию.Напомним, во Владимире в понедельник . Его закрывал Денис Мацуев. В сопровождении губернаторского симфонического оркестра Денис играл Рахманинова.Вернувшись в столицу, на своей странице в Фейсбуке Денис Мацуев рассказал, как он спас финальный концерт и поздравил владимирцев с тем, что у них есть «такой фестиваль и такой оркестр».«Я люблю импровизации и, к счастью, даже в условиях пандемических ограничений они в моей жизни случаются. Буквально позавчера мне позвонил с неожиданным творческим предложением дирижёр Владимирского губернаторского симфонического оркестра Артём Маркин. С маэстро Маркиным у нас состоялось немало удачных премьер: мы играли как очень популярные произведения, так и совершенно экзотические для широкой публики концерты. Такие как Каприччо И. Стравинского, Прометей А. Скрябина, Четвертая симфония кончертанте К. Шимановского, Четвёртый концерт для фортепиано с оркестром С. В. Рахманинова. Всего больше 20 концертов-премьер мы с ним сыграли. Во Владимире есть замечательный Танеевский фестиваль, торжественное закрытие которого было вчера. Планировалось, что на нём выступит знаменитый канадский пианист Марк-Андре Амлен. Но, к сожалению, он заболел и не смог прилететь. Артём позвонил мне и попросил приехать, чтобы выступить на закрытии. Я, конечно же, не мог отказать своим друзьям, тем более из Владимира. В этом городе я в первый раз побывал с концертом за месяц до Конкурса П. И. Чайковского 1998 года, который оказался для меня счастливым. И с того самого первого приезда у нас с этим городом головокружительный роман.Для того, чтобы было понятно, насколько плотно (к счастью) у меня выстроен график, приведу пример сегодняшнего вечера: у нас запланирована съёмка в Концертном зале им. П. И. Чайковского для платформы OKKO. Будем записывать камерную музыку, это для меня первый подобный опыт. В программе: Трио П. И. Чайковского с Сергеем Крыловым и Александром Раммом, и два квинтета с Квартетом им. Ойстраха – Форельный квинтет Ф. Шуберта и Концерт №2 Ф. Шопена в переложении для фортепиано и струнного квинтета.Но, несмотря на непростую логистику и другие сложности, я с огромным удовольствием вчера рванул во Владимир. И не пожалел об этом ни на секунду. Вчера был какой-то особенный концерт, и атмосфера фестиваля была чарующая. Возможность встретиться с моей дорогой публикой и, конечно, с оркестром, который, на мой взгляд, совершил огромный творческий скачок вперёд за последнее время – это большое счастье. Музыканты изумительно талантливы, они на блестящем уровне играют такие произведения, как Шестая симфония А. Брукнера. Радостно видеть, как оркестр развивается, насколько хорошо, буквально с одной репетиции они могут сыграть практически любое произведение, что и подтвердил вчерашний наш концерт. Поздравляю всех владимирцев с тем, что у вас есть такой фестиваль и такой оркестр.С Владимирским оркестром я прощаюсь ненадолго. Мы увидимся 4 и 5 июля этого года на фестивале Alma Mater легендарной творческой школы фонда «Новые имена» в Суздале.А сегодня держите кулаки за нас, когда мы будем записывать концерт, который совсем скоро можно будет увидеть на ОККО. Я вам обязательно отдельно ещё расскажу о своих впечатлениях от этой записи.»