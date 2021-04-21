Злоумышленник был задержан оперативниками уголовного розыска в феврале текущего года.

Отделом дознания МО МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ (кража).В середине февраля в дежурную часть МО МВД России «Муромский» обратился местный житель, сообщивший, что из его автомобиля пропала барсетка с деньгами и документами.Сотрудникам полиции мужчина, работающий водителем такси, пояснил, что во время выполнения очередного заказа машина увязла в снегу. Пассажир такси помогал вытолкать авто. Когда попытки оказались безуспешными, мужчина вернулся в салон, а водитель остался на улице ожидать помощь. Спустя несколько минут пассажир вышел, поймал попутку и уехал. Пропажу барсетки, в которой находились 3 000 рублей и документы, потерпевший обнаружил утром следующего дня.В течение нескольких дней сотрудники уголовного розыска проводили оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых злоумышленник был задержан.Фигурант в содеянном сознался, пояснив, что похищенные деньги потратил на личные нужды.Документы были изъяты и возвращены законному владельцу.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкцией инкриминируемой обвиняемому статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.