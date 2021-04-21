При этом сохраняется требование проводить мероприятия только в рамках одной группы.

Запрет на посещение родителями праздничных мероприятий в детских садах отменили в 33 регионе. Таким образом, все желающие снова могут очно увидеть выступления дошколят.При этом сохраняется требование проводить мероприятия только в рамках одной группы, родителям или законным представителям измерять температуру на входе и не забывать надевать маску.Напомним, что запрет на проведение праздничных массовых мероприятий в детсадах и школах с присутствием родителей и гостей действует с прошлого года. П. Одиннадцатиклассники попрощались со школой у экранов компьютеров и телефонов.