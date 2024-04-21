«Проснулась от звука взрыва. Смотрю в окно что-то горит. Оказалось, машина». Ночью 21 апреля во Владимире по вине неизвестной девушки сгорели 3 машины. Поджигательница попала на камеры

«Проснулась от звука взрыва. Смотрю в окно что-то горит. Оказалось, машина». Ночью 21 апреля во Владимире по вине неизвестной девушки сгорели 3 машины. Поджигательница попала на камеры видеонаблюдения у дома №9к1 на проспекте Строителей. На кадрах видно, как девушка в белой куртке поджигает дорожку из горючего, ведущую к «Мерседесу». Иномарка мгновенно вспыхивает. Соседи посмотрели по