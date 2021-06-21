Пятничный транспортный коллапс во Владимире вынудил горожан перестраиваться. Чтобы не опоздать на работу в первый рабочий день на этой неделе, владимирцы “включили” смекалку и

Пятничный транспортный коллапс во Владимире вынудил горожан перестраиваться. Чтобы не опоздать на работу в первый рабочий день на этой неделе, владимирцы “включили” смекалку и долготерпение. Вот вышла за час раньше, а мне ехать 10 минут. Напомним, 18 июня во Владимире произошел серьезный сбой в работе общественного транспорта. Утром на городских остановках наблюдалось массовое скопление людей.