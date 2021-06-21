По факту инцидента в гастромаркете “Рынок на Студеной” возбуждено уголовное дело. Там в апреле этого года семилетний ребенок встал на цветочницу, которая не выдержала его веса и

По факту инцидента в гастромаркете “Рынок на Студеной” возбуждено уголовное дело. Там в апреле этого года семилетний ребенок встал на цветочницу, которая не выдержала его веса и сломалась. При падении на пол мальчик получил переломы позвонков. Как отмечают в прокуратуре, цветочница была установлена на втором ярусе 1 этажа. Предприниматель не предусмотрел ограждение, которое бы закрыло