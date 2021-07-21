Во Владимирской области закончился основной и дополнительный периоды единого государственного экзамена. Можно подвести итоги. В этом году 43 выпускника сдали экзамены на 100 баллов.

Во Владимирской области закончился основной и дополнительный периоды единого государственного экзамена. Можно подвести итоги. В этом году 43 выпускника сдали экзамены на 100 баллов.Наибольшее количество стобалльников − по русскому языку: блестящий результат показали 13 человек. Ещё 10 выпускников получили высший балл по истории, по 6 стобалльников определилось по итогам ЕГЭ по химии и физике. Высший балл получили 4 участника экзамена по информатике и ИКТ, 2 – по математике профильного уровня. По географии и литературе – по одному стобалльнику.16 человек, набравших 100 баллов, владимирцы. Это выпускники школ №№ 36, 11, 25, 2, 1 и 10, гимназий №№3 и 23, промышленно-коммерческого лицея, лицея-интерната №1 и лицея №14.7 стобалльников – из Мурома (гимназия №6, православная гимназия, школы №№8 и 18); четверо – из Коврова (школы №№ 21 и 19, гимназия № 1); трое – из Александрова (школы №№ 1 и 13); трое – из Кольчугино (школы №№ 7 и 6 ); двое – из Гусь-Хрустального (школы №№ 2 и 15); двое – из Собинского района (школа №4 г. Собинка и школа №2 г. Лакинск).По одному выпускнику, набравшему 100 баллов по ЕГЭ, – в Камешково (СОШ №1), Киржаче (СОШ №6), Радужном (СОШ №1), Петушках (гимназия №17), Муромском районе (Молотицкая СОШ) и Судогодском районе (Андреевская СОШ).