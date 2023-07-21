Смотрите Вести в 9 утра: и все поют - Фатьянова! Песня - душа. - Фатьяновский фестиваль...

Смотрите "Вести" в 9 утра: и все поют - Фатьянова!Песня - душа.- Фатьяновский фестиваль продлится целых два дня.Крыши для школ.- К учебному году здания надо отремонтировать."География биографии".Во Владимире проходит выставка Народного художника России Владимира Рузина.