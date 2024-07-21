В Гусь-Хрустальном завершено два расследования дел о краже денег в медицинских учреждениях.

По информации пресс-службы УМВД Владимирской области, завершены два расследования уголовных дел. Двое проживающих в Гусь-Хрустальном обвиняются в хищении денег из сумок в медицинских учреждениях.Женщина в июне 2024 года находилась в больнице. Когда соседка по палате ушла на процедуры, обвиняемая выкрала из сумки потерпевшей 11 тысяч рублей. После совершённого обвиняемая покинула здание.Второй случай произошёл в июле 2024 года. В стоматологии у потерпевшей пропали шесть тысяч рублей. Личность подозреваемого установили полицейские – им оказался мужчина 47 лет. В ходе расследования фигурант признался в содеянном.На сегодняшний день собранные доказательства по делам признаны достаточными для обвинительного заключения. Документы переданы в суд.