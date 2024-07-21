Делегация от региона прибыла в ЛНР.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев привез бойцам в зону СВО квадрокоптеры и тепловизоры.Делегация от региона прибыла в ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Авдеев выложил фотографии у себя в соцсетях. Вместе с ним за ленточку отправились депутат Заксобрания Дмитрий Рожков и представители региональных властей.В подшефные мотострелковые полки доставили технику, аптечки, маскировочные сети, кондиционеры для госпиталя, где оказывают помощь, стройматериалы, генераторы и инструменты.Администрации Владимира и Коврова, Вязниковского и Кольчугинского районов отправили еще три машины с гуманитарными грузами в другие части.Напомним, что новая группа добровольцев из Владимирской области в середине июля.