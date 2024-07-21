Когда владимирцам ждать второй «парад планет» в этом году? Следующее выравнивание («парад») планет...

Когда владимирцам ждать второй «парад планет» в этом году?Следующее выравнивание («парад») планет произойдет 28 августа 2024 года.На утреннем небе выстроятся шесть планет: Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун и Сатурн.Владимирцы смогут увидеть невооруженным глазом Меркурий, Марс, Юпитер и Сатурн, хотя Меркурий будет довольно сложно разглядеть, так как он будет расположен низко у горизонта.Чтобы увидеть Нептун и Уран, в свою очередь, вам потребуется телескоп или мощный бинокль.Это интересно!Некоторые думают, что планеты Солнечной системы могут выстроиться строго в линию с Солнцем. На самом же деле, они не могут выровняться во всех трех измерениях пространства. Даже попадание всех планет в один квадрант (сектор в 90 градусов) происходит крайне редко: в этом тысячелетии это случится всего 7 раз.Следующие парады, как отмечают ученые, произойдут лишь в 2025 году: 18 января, 28 февраля и 29 августа.Фото: Архив ГТРК «Владимир»; Fusion Brain, платформа для генерации изображений