В поселке Мелехово под Ковровом одна из управляющих компаний игнорирует просьбы жильцов отремонтировать протекающую крышу. Неприятная ситуация коснулась многоквартирного дома на улице

В поселке Мелехово под Ковровом одна из управляющих компаний игнорирует просьбы жильцов отремонтировать протекающую крышу. Неприятная ситуация коснулась многоквартирного дома на улице Пионерской, рассказали в пресс-службе прокуратуры. В ходе проверок ведомства выяснилось, что крыша действительно находится в ужасном состоянии. Поэтому руководитель УК получил представление, а виновных должностных лиц привлекли к административной ответственности. Но и эти