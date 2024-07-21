В Суздале установили памятник Мишеньке Бальзаминову - герою знаменитого фильма по пьесе...

В Суздале установили памятник Мишеньке Бальзаминову - герою знаменитого фильма по пьесе ОстровскогоРоль Миши в нём блистательно сыграл народный артист СССР Георгий Вицин. Монумент появился на улице Старой. А по тому самому адресу, где снималась знаменитая картина режиссёра Константина Воинова, подмосковная театральная студия "Стихия" представила свой спектакль "Женитьба Бальзаминова".Ксения Голосова, актриса подмосковной театральной студии "Стихия":- Очень теплые впечатления от того, как публика принимала. Очень радостно от нового опыта. Потому что нестандартная ситуация, когда нужно уходить за настоящие декорации, фактические. Но чудесное место, чудесный прием.Сцену артистам заменил исторический двор. Фильм "Женитьба Бальзаминова" снимали здесь ровно 60 лет назад."Женитьба Бальзаминова" - это история мелкого чиновника Миши, романтичного, мечтательного, но не блещущего умом. Мишенька думает лишь об одном: об удачном браке по расчету. И в поисках богатой невесты постоянно попадает в нелепые ситуации. История Александра Островского актуальна и для современного зрителя. А для актеров это новый опыт.Марина Ягодкина, актриса подмосковной театральной студии "Стихия":- Это очень необычно, волнительно. Была позабыта куча слов. Но удовольствия было вот столько. И мы сейчас очень хотим запомнить эти ощущения новые, которые мы испытали.