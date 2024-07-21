В городской суд подан иск об устранении санитарно-эпидемиологических нарушений.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, причиной внимания к отделению Ковровской больницы №2 стали сообщения в соцсетях и СМИ. В отделении физиотерапии было зафиксировано множество нарушений.Во многих помещениях покрытие на стенах потрескалось и откололось. Местами сломано плиточное покрытие. Также в некоторых кабинетах отсутствуют умывальники, в отделении нет запасного источника горячей воды.На данный момент городской суд удовлетворил иск прокурора.