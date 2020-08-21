Теперь горит Марьинский полигон в Петушинском районе

Сегодня мы уже сообщали о трагедии на пожаре в Киржачском районе и вчерашнем возгорании в Петушинском районе. По информации МЧС, по прибытии пожарных горели два дачных дома, существовала угроза распространения на другие дома. Сотрудники МЧС предприняли меры по защите третьего дома и тушению открытого горения. Пожар удалось ликвидировать на площади 244 квадратных метра. Третий дом удалось отстоять, он был частично поврежден.И вот новое сообщение - горит мусорный полигон Марьинский, и снова страдает Петушинский район. Это один из крупнейших объектов размещения мусора во Владимирской области, туда приезжает в среднем около сотни большегрузов. Город Владимир тоже завозит туда отходы. Пока свалка просто тлеет, заполняя воздух гарью, открытого огня нет. На тушении пожара работают сотрудники УМЧС Владимирской области. По словам местных жителей, завоз мусора на свалку не прекращается, работа полигона не остановилась.Марьинский полигон горит не в первый раз. Пожар на этом участке зафикисрован и в 2019 году, возгорания случались и ранее.