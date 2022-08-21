В народном календаре 21 августа – Мирон-ветрогон, Миронов день. Православная церковь сегодня...

В народном календаре 21 августа – Мирон-ветрогон, Миронов день.Православная церковь сегодня вспоминает святителя Мирона чудотворца, епископа Критского. В молодые годы Мирон был семейным человеком, занимался земледелием. Он прославился своей добротой, оказывал помощь всем, кто к нему обращался. Однажды, застав воров на своем гумне, святой помог им поднять на плечи мешки с зерном. Великодушие Мирона устыдило воров и они стали вести праведную жизнь.Примечателен день сильными вихревыми ветрами, которых представляли в виде живых существ – бородатых стариков, закованных на краю земли в цепи. По легенде, целый год они находятся на цепи, и только в этот день вырываются и бродят по миру, пыль столбом поднимают и простуду на людей наводят. Если устанет дуть один ветер, то другой сразу же займет его место.Что делать нельзя:Если на улице наблюдается ветер, нельзя ругаться, ссориться, устраивать конфликты, задумывать недоброе, разносить слухи, хвалиться и жаловаться на судьбу.В этот день не рекомендуется строить планы на далёкое будущее.На перекрёстках нельзя ничего поднимать с земли. В этот день ведьмы и колдуны могут подкинуть вещь, которая содержит сглаз или порчу.На важную встречу или ответственное дело нельзя идти против ветра, иначе ветер может выдуть удачу.Нельзя заниматься домашними работами и рукоделием — можно пораниться, а сама работа окажется неудачной.Народные приметы:Какой день – таким и январь будет.Хороший урожай ягод – к холодной зиме.Если день жаркий, то осень будет теплой. Если дождливый – дождливой.Ненастье в этот день будет иметь затяжной характер и продержится до Бабьего лета.Фото: https://www.pxfuel.com/