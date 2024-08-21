Улица Советская будет перекрыта от перекрестка на площади до перекрестка с Музейным проездом и Киржачской улицей.

Маршрут общественного транспорта изменится в связи с предстоящими событиями. В частности, городские маршруты №4 и №7 24 августа будут проходить через микрорайон Искож. Это также затронет пригородные маршруты, которые следуют в Балакирево, Андреевское, Майский, Годуново, Долгополье и Мячково. Кроме того, 22 августа с 15:00 будет перекрыто движение по улице Пески Набережные для монтажа сцены. Проезд здесь откроется только 25 августа примерно в 10:00.В сам День города, 24 августа, с утра будет закрыто движение на нескольких улицах. Улица Советская будет перекрыта от перекрестка на площади до перекрестка с Музейным проездом и Киржачской улицей. Автомобилистам рекомендуется выбирать маршрут через микрорайон Искож. Полностью перекроют улицу Красной молодежи, а также улицу Первомайскую от дома 74 к Набережной и улицу Революции от дома 90 к Набережной.В районной администрации отметили, что исключения будут сделаны только для жителей домов в зоне перекрытия. Однако, по опыту прошлых лет, даже они могут столкнуться с трудностями. В 2023 году много жалоб поступило на то, что сотрудники правоохранительных органов не пропускали автомобилистов к своим домам. В этом году Госавтоинспекция Александровского района призывает жителей иметь при себе паспорта с пропиской, так как при предъявлении этих документов жители будут допущены к своим домам.