Кошки, собаки и даже грызуны – на праздник, посвященный заботе о домашних животных, приглашаются все. Питомцев бесплатно осмотрят ветеринары разных профилей. Также пройдет большой

Кошки, собаки и даже грызуны – на праздник, посвященный заботе о домашних животных, приглашаются все. Питомцев бесплатно осмотрят ветеринары разных профилей. Также пройдет большой розыгрыш кормов и других призов от Роял Канин. Фестиваль состоится в Добросельском парке в последнюю субботу лета, 31 августа. Он пройдет в рамках просветительского мероприятия «Мы в ответе за тех, кого