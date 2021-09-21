С 1 сентября во Владимирской области началась вакцинация против гриппа. За этот период привились 13025 жителей региона. В нашей области, как и во всей стране, планируется привить от гриппа 60

С 1 сентября во Владимирской области началась вакцинация против гриппа. За этот период привились 13025 жителей региона. В нашей области, как и во всей стране, планируется привить от гриппа 60 процентов населения – это свыше 679 тысяч человек. Все желающие смогут бесплатно привиться в поликлинике по месту жительства. Кроме того, вакцинация организована в прививочном пункте