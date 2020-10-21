Благодаря слаженным действиям сотрудников уголовного розыска и следователей из двух регионов, похищенная в Коврове иномарка будет возвращена законному владельцу в эксплуатируемом состоянии.

В результате реализации материалов оперативной разработки сотрудники уголовного розыска УМВД России по Ивановской области совместно с коллегами из УУР УМВД России по Владимирской области задержали двух жителей города Шуи 26 и 30 лет. Они подозреваются в хищениях дорогостоящих иномарок.Так, в гаражном боксе на территории Владимирской области полицейские обнаружили внедорожник стоимостью около двух миллионов рублей, который несколько дней назад был похищен у 37-летнего жителя города Коврова.По имеющейся информации, подозреваемые арендовали гараж, чтобы использовать его в качестве так называемого «отстойника». Здесь фигуранты планировали демонтировать системы, позволяющие установить местонахождение автомобиля, разобрать его и в дальнейшем сбыть комплектующие.Благодаря слаженным действиям сотрудников уголовного розыска и следователей из двух регионов, обнаруженная в Коврове иномарка будет возвращена законному владельцу в эксплуатируемом состоянии. Потерпевший выразил благодарность в адрес сотрудников полиции, отметив их высокий профессионализм.Далее в рамках проводимых оперативных мероприятий в аналогичном боксе в городе Шуе Ивановской области, который также был арендован фигурантами, правоохранители обнаружили уже разукомплектованный автомобиль иностранного производства, собственник которого в настоящее время устанавливается.Кроме того, при обысках полицейские изъяли дорогостоящее оборудование, позволяющее дистанционно вскрывать автомобильные замки иномарок и несанкционированно запускать двигатели, а также блокировать приспособления для обнаружения и подавления радио и GPS- сигналов.Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».В настоящее время совместные следственно-оперативные мероприятия продолжаются. Есть основания полагать, что фигуранты причастны к другим аналогичным эпизодам противоправной деятельности, совершённым на территории Владимирской и Ивановской области.