Проект реконструкции стоимостью почти 24 млн рублей будет готов не позднее 30 июля 2021 года, сообщает RosTender.info.

Проект реконструкции стоимостью почти 24 млн рублей будет готов не позднее 30 июля 2021 года, сообщает .«Облстройзаказчик» объявил на разработку научно-проектной документации по реконструкции здания театра, которое является объектом культурного наследия регионального значения. С победителем тендера готовы заключить контракт на 23,7 млн рублей, средства поступят из областного бюджета. Заявки на участие в тендере принимают до 13 ноября, 19 ноября подведут его итоги,До 30 июля 2021 года научно-проектная документация должна будет пройти государственную историко-культурную экспертизу.Напомним, что 29 июня 2020 года в здании произошел пожар. Причиной стало короткое замыкание во время электротехнических работ. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров, были повреждены большой зал и главная сцена. Здание Владимирского драмтеатра построено в 1971 году. В театре 2 зрительных зала, вместимость большого зала – 660 мест.