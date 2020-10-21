Во Владимире сносят здание бывшей спортивной школы на Студеной горе. Работы по демонтажу на участке уже начались. Напомним, здание спортшколы было построено еще в 30-х годах прошлого века. Во

Во Владимире сносят здание бывшей спортивной школы на Студеной горе. Работы по демонтажу на участке уже начались. Напомним, здание спортшколы было построено еще в 30-х годах прошлого века. Во время Великой Отечественной войны здесь располагался госпиталь, после – общеобразовательная школа. В 70-х – здание отдали легкоатлетам. Здесь и занимались спортсмены до 2008 года, пока в