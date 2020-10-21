Хрустальное изделие было выставлено в одном из магазинов Гусь-Хрустального.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, 53-летняя безработная прогуливалась по Гусь-Хрустальному и увидела в витрине сувенирную ложку из хрусталя стоимостью 7 000 рублей. Продавец сообщил о краже в полицию города Гусь-Хрустального. Запись с камер видеонаблюдения позволила установить личность вора. Это была местная жительница. Она решила, что если никто не видит кражу, то ее не смогут поймать. Ложку она положила в зонт и спокойно вышла из магазина. Похищенный товар вернули, против женщины возбуждено уголовное дело.