За девять месяцев.

Общий объем налоговых платежей в консолидированные бюджеты субъектов РФ, на территории которых расположена Горьковская железная дорога, и страховых взносов в социальный фонд в январе-сентябре 2024 года составил 14,5 млрд рублей.Так, налоговые выплаты составили почти 10,4 млрд рублей в Нижегородской области (включая страховые взносы), порядка 1,2 млрд рублей – в Республике Татарстан, 969 млн рублей – в Кировской области, 669,6 млн рублей – во Владимирской области, 661 млн рублей – в Удмуртской Республике.Кроме того, выплаты в Чувашской Республике составили 261 млн рублей, в Свердловской области – 191 млн рублей, в Республике Башкортостан – 86,6 млн рублей, в Республике Марий Эл – 39 млн рублей.Горьковская железная дорога, включая предприятия холдинга «РЖД» в границах ГЖД, является крупным налогоплательщиком и осуществляет отчисления налоговых платежей в региональные и местные бюджеты и социальный фонд в полном объеме.