Капитан полиции ОМВД России по Камешковскому району Дмитрий Иванов стал лучшим участковым Владимирской области. За него проголосовали 4 300 человек, сообщили в пресс-службе УМВД 33-его

Капитан полиции ОМВД России по Камешковскому району Дмитрий Иванов стал лучшим участковым Владимирской области. За него проголосовали 4 300 человек, сообщили в пресс-службе УМВД 33-его региона. Второе семто занял участковый из Петушинского района Артем Лапенков (за него отдали 3 700 голосов), а «бронзу» взял участковый уполномоченный из Суздальского района Илья Карасев (результат – 3 000