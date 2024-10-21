Один из новых светофорных объектов установят на перекрестке улиц Юбилейной и Егорова, поделся мэр Дмитрий Наумов в соцсетях. Также светофор появится и в районе дома №95В на улице Большой
<a href="https://33live.ru/novosti/21-10-2024-mer-vladimira-rasskazal-o-tom-gde-v-gorode-poyavyatsya-novye-svetofory.html" target="_blank">Мэр Владимира рассказал о том, где в городе появятся новые светофоры</a> - Один из новых светофорных объектов установят на перекрестке улиц Юбилейной и Егорова, поделся мэр Дмитрий Наумов в соцсетях. Также светофор появится и в районе дома №95В на улице Большой
[url=https://33live.ru/novosti/21-10-2024-mer-vladimira-rasskazal-o-tom-gde-v-gorode-poyavyatsya-novye-svetofory.html]Мэр Владимира рассказал о том, где в городе появятся новые светофоры[/url] - Один из новых светофорных объектов установят на перекрестке улиц Юбилейной и Егорова, поделся мэр Дмитрий Наумов в соцсетях. Также светофор появится и в районе дома №95В на улице Большой