Один из новых светофорных объектов установят на перекрестке улиц Юбилейной и Егорова, поделся мэр Дмитрий Наумов в соцсетях. Также светофор появится и в районе дома №95В на улице Большой

Один из новых светофорных объектов установят на перекрестке улиц Юбилейной и Егорова, поделся мэр Дмитрий Наумов в соцсетях. Также светофор появится и в районе дома №95В на улице Большой Нижегородской. Дорожные объекты установят в соответствии с рекомендациями ГАИ. Светофоры должны обеспечить безопасность участников движения и уменьшить количество аварий на этих участках. Из телеграм-канала «Дмитрий Наумов.