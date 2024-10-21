Исполняющая обязанности министра физической культуры и спорта Владимирской области Наталья Федорова с 21 октября официально возглавила министерство. Об этом сообщили в правительстве

Исполняющая обязанности министра физической культуры и спорта Владимирской области Наталья Федорова с 21 октября официально возглавила министерство. Об этом сообщили в правительстве области. Наталья Федорова родилась в Меленках в 1978 году. Высшее образование получила в ВлГУ. В 2009 году Наталья Федорова начала работать в администрации Владимирской области в должности ведущего специалиста-эксперта департамента по физической культуре,