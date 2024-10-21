Стелу установили около детской площадки.

Во Владимирской области жители Киржача раскритиковали дизайн памятника участникам Великой Отечественной войны.Он выполнен в виде надгробия. Стелу установили возле детской площадки на площади купцов Соловьевых. Опрос по виду памятника проводили на Госуслугах с 9 по 20 октября. В нем приняли участие 269 человек.Большинство опрошенных недовольны видом памятника. Такой вариант выбрали 233 человека. В мэрии города пообещали проанализировать результаты.Напомним, что во Владимире .